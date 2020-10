“Disponibile vaccino influenzale omeopatico”. Il cartello-truffa esposto in diverse farmacie. Burioni: “Grave”. L’ordine: “Segnaliamo i casi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il cartello è in bella vista nel centro di Bergamo, fotografato dall’assessora alla Cultura Nadia Ghisalberti: “Disponibile vaccino omeopatico antinfluenzale 2020”. Un altro a Breno, provincia di Brescia: “In questa farmacia è disponibile il nuovo vaccino antinfluenzale omeopatico”. “Previeni l’influenza con l’omeopatia: prenota il vaccino omeopatico Influenzinum”, incoraggia sui social un farmacista di La Spezia. E a Fara in Sabina, nell’alto Lazio, si celebra “il nuovo vaccino omeopatico, formulato col ceppo influenzale dell’anno in corso, consigliato anche per neonati e donne in gravidanza”. Sono decine le farmacie italiane che, sotto il falso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilè in bella vista nel centro di Bergamo, fotografato dall’assessora alla Cultura Nadia Ghisalberti: “Disponibileomeopatico ant2020”. Un altro a Breno, provincia di Brescia: “In questa farmacia è disponibile il nuovoantomeopatico”. “Previeni l’influenza con l’omeopatia: prenota ilomeopatico Influenzinum”, incoraggia sui social un farmacista di La Spezia. E a Fara in Sabina, nell’alto Lazio, si celebra “il nuovoomeopatico, formulato col ceppodell’anno in corso, consigliato anche per neonati e donne in gravidanza”. Sono decine leitaliane che, sotto il falso ...

