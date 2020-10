‘Suburra’, ecco il trailer della terza attesissima stagione! (Di lunedì 12 ottobre 2020) C’è grande attesa per la stagione finale di Suburra in arrivo il prossimo 30 ottobre, e a pochi giorni dal debutto Netflix ha ufficializzato il trailer in cui viene mostrata una piccola anticipazione di quello che vedremo: La serie è stata lanciata nel 2017 ed è ispirata all’omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini e raccontala profana trinità – Chiesa, Stato e Crimine – e a differenza della due precedenti, la stagione finale avrà come unico scenario le strade di Roma, in cui una battaglia piena di colpi di scena determinerà chi siederà sul trono della Capitale. Insieme alle dinamiche tornano anche i protagonisti principali delle prime due stagioni, ovvero Alessandro Borghi nel ruolo di Aureliano, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 12 ottobre 2020) C’è grande attesa per la stagione finale di Suburra in arrivo il prossimo 30 ottobre, e a pochi giorni dal debutto Netflix ha ufficializzato ilin cui viene mostrata una piccola anticipazione di quello che vedremo: La serie è stata lanciata nel 2017 ed è ispirata all’omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini e raccontala profana trinità – Chiesa, Stato e Crimine – e a differenzadue precedenti, la stagione finale avrà come unico scenario le strade di Roma, in cui una battaglia piena di colpi di scena determinerà chi siederà sul tronoCapitale. Insieme alle dinamiche tornano anche i protagonisti principali delle prime due stagioni, ovvero Alessandro Borghi nel ruolo di Aureliano, ...

