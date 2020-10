Oscurati 60 siti web che pubblicizzavo e vendevano falsi farmaci anti-Covid. Nel mirino dei Nas anche medicine vietate a causa di gravi effetti collaterali (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sessanta siti web, tutti localizzati all’estero, che promuovevano, anche sui social network, la vendita di prodotti farmaceutici vantanti inesistenti proprietà curative anti-Covid e farmaci vietati a causa dei gravi effetti collaterali sono stati Oscurati dai Carabinieri del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute nel corso della campagna di controlli “Estate tranquilla 2020”. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sessantaweb, tutti localizzati all’estero, che promuovevano,sui social network, la vendita di prodotti farmaceutici vantinesistenti proprietà curativevietati adeisono statidai Carabinieri del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il ministero della Salute nel corso della campagna di controlli “Estate tranquilla 2020”. L'articolo LA NOTIZIA.

