Sileri | «Non possiamo pensare che ciò che sta accadendo in Europa non accadrà anche qui»

«È vero, i numeri sembrano quelli di aprile, ma non c'è lo stesso andamento del virus, perché non corrispondono al numero dei ricoveri, delle persone in terapia intensiva, dei morti. I casi positivi continueranno a salire, non possiamo pensare che ciò che sta accadendo nel resto d'Europa non accadrà anche qui. Ma succederà più lentamente se riusciremo a rispettare le regole». Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. «ll virus circola e, come bene ha detto il ministro Roberto Speranza, dovremo – osserva – stare per almeno altri 7-8 mesi con il coltello tra i denti. Ma per questo va tenuta la quotidianità sotto controllo, con test, mascherine ...

