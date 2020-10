Disabile violentata, la difesa dell’operatore sanitario: “Mi ha provocato” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Disabile violentata in lockdown resta incinta di un operatore sanitario che si difende: “Mi ha provocato, è successo solo una volta” Si è difeso accusando la vittima di essere stato provocato. Così ha provato ad alleggerire la sua posizione l’operatore sanitario che durante il lockdown ha violentato una ragazza Disabile di 26 anni. La ragazza, … L'articolo Disabile violentata, la difesa dell’operatore sanitario: “Mi ha provocato” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 9 ottobre 2020)in lockdown resta incinta di un operatoreche si difende: “Mi ha provocato, è successo solo una volta” Si è difeso accusando la vittima di essere stato provocato. Così ha provato ad alleggerire la sua posizione l’operatoreche durante il lockdown ha violentato una ragazzadi 26 anni. La ragazza, … L'articolo, ladell’operatore: “Mi ha provocato” proviene da YesLife.it.

