Ca’ Foscari, a scuola di cinema (Di sabato 3 ottobre 2020) Una giovane donna dai lineamenti fini volge lo sguardo a chi la osserva, mentre scrive su un globo la sua storia in continuo mutamento. Lo sguardo ma soprattutto il futuro del mondo nelle mani delle nuove generazioni è al centro del manifesto che Lorenzo Mattotti realizza e dedica ai giovani registi del «Ca’Foscari short film festival» che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Il festival che si sarebbe dovuto svolgere nel mese di marzo, si terrà dal 7 al 10 … Continua L'articolo Ca’ Foscari, a scuola di cinema proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) Una giovane donna dai lineamenti fini volge lo sguardo a chi la osserva, mentre scrive su un globo la sua storia in continuo mutamento. Lo sguardo ma soprattutto il futuro del mondo nelle mani delle nuove generazioni è al centro del manifesto che Lorenzo Mattotti realizza e dedica ai giovani registi del «Ca’short film festival» che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Il festival che si sarebbe dovuto svolgere nel mese di marzo, si terrà dal 7 al 10 … Continua L'articolo Ca’, adiproviene da il manifesto.

TamaraGalkina : RT @CaFoscari: Primo giorno da #rettrice per @TLippiello. Il suo saluto alle studentesse e agli studenti di Ca' Foscari. #1ottobre #cafosc… - baangta : giapponese a ca foscari sono solo i profe che si fanno product placement dei libri a vicenda - violante_la : RT @ByGlance: Tiziana Lippiello: “Ecco come immagino la mia #università Ca’ Foscari”. La prima donna rettrice dell’università #Ca’ Foscari… - GabriellaBuffa : RT @CaFoscari: Primo giorno da #rettrice per @TLippiello. Il suo saluto alle studentesse e agli studenti di Ca' Foscari. #1ottobre #cafosc… - UTILITALIA : #utilities I @AcqueVeronesi connessa con Università Cà Foscari di Venezia, per approfondimenti su nuove conoscenze… -

Ultime Notizie dalla rete : Ca’ Foscari Progetto Tesa 4 di Ca' Foscari a San Basilio: «Affaccio sul mondo, simbolo di dialogo» La Voce di Venezia