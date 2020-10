“Licenziato per troppe assenze Covid: non è tutelato dalla legge”, dice il Fatto Quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Licenziato per assenze Covid: l’intervento degli ispettori. Ma non sarebbe applicabile nessuna tutela di legge per le patologie post virus. Il benservito è stato ratificato dopo 180 giorni a casa Il ministro Catalfo ba avviato l’ispezione nell’azienda della distribuzione che ha lasciato a casa un dipendente per aver esaurito il “comporto” di sei mesi di … L'articolo “Licenziato per troppe assenze Covid: non è tutelato dalla legge”, dice il Fatto Quotidiano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Licenziato per: l’intervento degli ispettori. Ma non sarebbe applicabile nessuna tutela di legge per le patologie post virus. Il benservito è stato ratificato dopo 180 giorni a casa Il ministro Catalfo ba avviato l’ispezione nell’azienda della distribuzione che ha lasciato a casa un dipendente per aver esaurito il “comporto” di sei mesi di … L'articolo “Licenziato per: non èlegge”,ilproviene da www.meteoweek.com.

