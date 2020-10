Individuati i super anticorpi che riducono la mortalità da Covid-19 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una ricerca dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, pubblicata sul 'Journal of Clinical Investigation', apre qualche speranza per la lotta concreta a Covid-19. Gli scienziati italiani hanno ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una ricerca dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, pubblicata sul 'Journal of Clinical Investigation', apre qualche speranza per la lotta concreta a-19. Gli scienziati italiani hanno ...

I ricercatori del San Raffaele di Milano hanno scoperto che la presenza di alcuni anticorpi nel sangue dei malati di Covid-19 è associata a una riduzione della mortalità di oltre il 60% ...

Analizzando il sangue di 509 pazienti contagiati dal coronavirus SARS-CoV-2, un team di ricerca italiano guidato da scienziati dell’Istituto di ...

