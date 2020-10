CorSport: Napoli, Vecino si complica, spunta il nome di Bakayoko per il centrocampo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quando mancano quattro giorni alla fine del mercato, per il centrocampo del Napoli spunta un nuovo nome, quello di Bakayoko. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista è stato offerto a Giuntoli dopo che la trattativa per Matias Vecino ha subito un rallentamento. Gattuso lo ha già allenato ai tempi del Milan. “Fatto sta che dopo aver parlato con l’Inter di Vecino, e dopo aver rallentato la trattativa sia perché il giocatore rientrerà in campo a novembre sia per divergenza di vedute sulla formula, al ds Giuntoli è stato proposto Bakayoko. Parigino di origini ivoriane, 26 anni, l’ex centrocampista del Milan di Gattuso è in uscita dal Chelsea: esperienza internazionale, muscoli e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Quando mancano quattro giorni alla fine del mercato, per ildelun nuovo, quello di. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il centrocampista è stato offerto a Giuntoli dopo che la trattativa per Matiasha subito un rallentamento. Gattuso lo ha già allenato ai tempi del Milan. “Fatto sta che dopo aver parlato con l’Inter di, e dopo aver rallentato la trattativa sia perché il giocatore rientrerà in campo a novembre sia per divergenza di vedute sulla formula, al ds Giuntoli è stato proposto. Parigino di origini ivoriane, 26 anni, l’ex centrocampista del Milan di Gattuso è in uscita dal Chelsea: esperienza internazionale, muscoli e ...

