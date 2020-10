Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia, il bollettino del 1 ottobre Prosegue l’attività di monitoraggio da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda la diffusione del Coronavirus in Italia. La notizia del giorno è l’intenzione del Governo di proporre al Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. Nuova impennata dei casi in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 1 ottobre Prosegue l’attività di monitoraggio da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda la diffusione delin. La notizia del giorno è l’intenzione del Governo di proporre al Parlamento la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 gennaio. Nuova impennata dei casi in ...

ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - Corriere : Coronavirus, Merkel consiglia l’Italia per le vacanze: «Hanno agito con cautela» - redazioneiene : L’Italia sta gestendo la seconda ondata di pandemia meglio dei nostri vicini: mentre Spagna e Francia sono travolte… - Open_gol : ?? Con +2,548 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 52.647. I… - zazoomblog : Coronavirus ultime notizie: in Italia 2.548 casi e 24 decessi. Record di tamponi: 118.236 - #Coronavirus #ultime… -