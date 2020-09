Serie A, sottosegretaria Zampa: “Il campionato va sospeso”. La Lega dice no (Di mercoledì 30 settembre 2020) La sottosegretaria alla salute Sandra Zampa ha alzato la voce sul prossimo futuro della Serie A: “Il campionato va sospeso, ci sono troppi positivi” I numerosi casi di Coronavirus nel mondo del calcio (Serie A) e il focolaio Genoa, hanno chiamato sull’attenti la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa. L’esponente del Pd ha riferito a Radio Capital il suo orientamento sul futuro della Serie A: “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro. Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Laalla salute Sandraha alzato la voce sul prossimo futuro dellaA: “Ilva sospeso, ci sono troppi positivi” I numerosi casi di Coronavirus nel mondo del calcio (A) e il focolaio Genoa, hanno chiamato sull’attenti laalla salute Sandra. L’esponente del Pd ha riferito a Radio Capital il suo orientamento sul futuro dellaA: “I protocolli che abbiamo sottoscritto parlano chiaro. Quando c’è un numero di positivi così alto, non si può che fermare il. I positivi non sono in grado di giocare, e possono contagiare altre persone. Il protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federazione ...

