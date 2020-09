Prima storica vittoria dello Spezia in Serie A. Udinese battuta 2-0 (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Lo Spezia vince 2-0 sul campo dell'Udinese ottenendo il primo successo della sua storia in Serie A. Decide la doppietta, un gol per tempo, di Andrej Galabinov. Per l'attaccante bulgaro è la terza rete in due gare: aveva infatti segnato contro il Sassuolo nell'esordio in campionato della squadra di Italiano. Per i friulani di mister Gotti si tratta invece della seconda sconfitta di fila, dopo quella con il Verona, con zero gol segnati. Leggi su agi (Di mercoledì 30 settembre 2020) AGI - Lovince 2-0 sul campo dell'ottenendo il primo successo della sua storia inA. Decide la doppietta, un gol per tempo, di Andrej Galabinov. Per l'attaccante bulgaro è la terza rete in due gare: aveva infatti segnato contro il Sassuolo nell'esordio in campionato della squadra di Italiano. Per i friulani di mister Gotti si tratta invece della seconda sconfitta di fila, dopo quella con il Verona, con zero gol segnati.

