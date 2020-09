La nota di Ama Cimiteri sul caso Marta Loi: «Sepoltura del feto sotto input dell’ospedale» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Molti di quelli che hanno letto la denuncia social di Marta Loi ne sono rimasti scossi. La donna ha deciso – qualche mese fa – di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza apprendendo dopo tempo, ritirando il referto istologico, che il feto era stato sepolto senza il suo consenso né per la Sepoltura né per le esequie. A questo si è aggiunta la consapevolezza che nel cimitero c’era una croce con il suo nome inciso sopra. A procedere è stata Ama – Cimiteri Capitolini (che si occupa dei campi santi nella capitale) e, dopo che la questione è andata virale, la municipalizzata ha fatto uscire una nota per chiarire la propria posizione nel caso del feto sepolto. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Molti di quelli che hanno letto la denuncia social diLoi ne sono rimasti scossi. La donna ha deciso – qualche mese fa – di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza apprendendo dopo tempo, ritirando il referto istologico, che ilera stato sepolto senza il suo consenso né per lané per le esequie. A questo si è aggiunta la consapevolezza che nel cimitero c’era una croce con il suo nome inciso sopra. A procedere è stata Ama –Capitolini (che si occupa dei campi santi nella capitale) e, dopo che la questione è andata virale, la municipalizzata ha fatto uscire unaper chiarire la propria posizione neldelsepolto. LEGGI ANCHE ...

mannocchia : Ecco una incrollabile legge della storia: la verità diventa nota nel preciso momento in cui non gliene frega più ni… - gIossytete : che bello davvero sono tanto felice di vederlo così felice e confident, si nota proprio che si ama un po' di più e… - biancavschiller : @filipposantelli Circoscrivo all’Economia. Sì, i contenuti della Gabanelli sono spesso superficiali ed inesatti. Pe… - AnieUwUxd : @icecream61515 Xd se nota que te ama mucho uWu ?? - stwgguk : @kobisaur eri una nota no te define okei :( goo te ama <3 -

Ultime Notizie dalla rete : nota Ama Roma, Ama: sepoltura feto avvenuta su input ospedale e Asl askanews Nel Lazio 219 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi

ROMA (ITALPRESS) - "Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi, di cui 115 a Roma, e tre decessi". Lo rende noto l'assessore alla Sanita' della Regione, Alessio D'Amato, che aggiung ...

Ama: incendio Tmb Salario e impianti hanno condizionato performance 2019

Roma - Cosi' in un comunicato AMA S.p.A: "Le percentuali relative agli indicatori sulla qualita' dei servizi erogati da Ama riportati nella Relazione ...

ROMA (ITALPRESS) - "Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi, di cui 115 a Roma, e tre decessi". Lo rende noto l'assessore alla Sanita' della Regione, Alessio D'Amato, che aggiung ...Roma - Cosi' in un comunicato AMA S.p.A: "Le percentuali relative agli indicatori sulla qualita' dei servizi erogati da Ama riportati nella Relazione ...