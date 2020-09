Cossiga | Formica | ' le sue dimissioni drammatiche e lo smarrimento politico di oggi'

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Francescoè stato commemorato il 24 settembre scorso, nel decennale della scompara, da Sergio Mattarella con un discorso di alto valore, il cui significato sta, soprattutto, nella ragione di continuità che necessariamente si stabilisce tra due Presidenti della Repubblica. E' difficile, riascoltando le parole di Mattarella, non vedere quantoe culturale c'è nella vita nazionale di, assai più pericolante di quei momenti" relativi alla "situazione di grandedelle forze politiche e sociali", che si registrava quando il 25 aprile del 1992 prese la "decisione drammatica" delleper evitare l''ingorgo istituzionale', generato dalla "coincidenza ...

(Adnkronos) – “Francesco Cossiga è stato commemorato il 24 settembre scorso ... del nuovo governo e la successione alla Presidenza della Repubblica”. Lo scrive Rino Formica, in un articolo sul “Domani ...Rino Formica, classe 1927, socialista, parlamentare per cinque legislature, è stato un pezzo da novanta della Prima Repubblica: ministro per oltre un decennio, nella stagione che finì con Mani Pulite; ...