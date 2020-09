Belen e il nuovo fidanzato Antonino, la storia si fa seria: la dedica d’amore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Belen Rodriguez non si nasconde più: è amore con Antonino Spinalbese. L’hair stylist 25enne è riuscito a conquistare il cuore della soubrette argentina con passione e determinazione. E la conduttrice di Tu si que vales ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova love story. Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Antonino è apparso … L'articolo Belen e il nuovo fidanzato Antonino, la storia si fa seria: la dedica d’amore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 settembre 2020)Rodriguez non si nasconde più: è amore conSpinalbese. L’hair stylist 25enne è riuscito a conquistare il cuore della soubrette argentina con passione e determinazione. E la conduttrice di Tu si que vales ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova love story. Nelle ultime ore sul profilo Instagram diè apparso … L'articoloe il, lasi fa: lad’amore proviene da Gossip e Tv.

calmapolepole : Volevamo Lorenzo Amoruso come nuovo opinionista e invece abbiamo Simone ex di Belen #uominiedonne - Emanuel27583213 : @_Arimoon88 Non sai quanti insulti mi sono preso ... solo per aver detto per esempio che un belen non mi fa lo stes… - Lorenzo32843904 : RT @LiaColombo1: #Belen ha un nuovo fidanzato. - LiaColombo1 : #Belen ha un nuovo fidanzato. - loreemme : Il nuovo boy di Belen é un misto tra Iannone e Fabrizio Corona. -