Vanessa Incontrada nuda in copertina su Vanity Fair (Di martedì 29 settembre 2020) Vanessa Incontrada nuda sulla cover di Vanity Fair. Un modo per dire che il suo "corpo diventa un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza". Viva la body positivity, addio agli hater che giudicano per l'aspetto fisico. "Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni", dice Vanessa. "Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal. La maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più ...

