Ue | Gelmini | ' appuntamento con la storia | governo dia risposte ad imprese'

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, lancia un accorato appello al: per rilanciare il Paese e ricominciare a crescere serve ‘un quadro netto di poche decisive priorità'. Gli industriali, dunque, bocciano la logica con la quale l'esecutivo sta costruendo il Recovery Plan. È inutile -come ha più volte sottolineato anche Forza Italia- disperdere le risorse per centinaia di progetti tirati fuori dai cassetti impolverati dei ministeri: occorre avere ‘una rotta precisa'". Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera. "Bonomi -aggiunge- dà ricette precise e condivisibili: smontare il reddito di cittadinanza, no a statalizzazioni esplicite o velate, stop alla politica dei sussidi, parità retributiva per le donne, sostegno all'occupazione per i giovani, ...