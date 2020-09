Quota 100 verso l’abolizione, quali sono le novità in vista per le pensioni? (Di martedì 29 settembre 2020) La cancellazione di Quota 100 è ormai sempre più probabile. I sindacati sono già in protesta e all’orizzonte le prospettive non solo delle più rosee Fonte foto: (nextquotidiano.it)La prospettiva che il pensionamento anticipato di Quota 100 (aver compiuto 62 anni e aver versato i contributi per 38 anni) venga abolito nel 2022 si fa sempre più concreta. Una decisione approvata dal Governo Conte nel 2018 che il Premier però sembra intenzionato a rivedere. Un’indiscrezione che se venisse confermata creerebbe delle disuguaglianze tra chi ha potuto beneficiarne e chi invece non può farlo. I sindacati, in particolar modo Ugl hanno puntato il dito contro il primo ministro a causa di questa sua considerazione. Alla base di questo cambiamento sembra ci sia un ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) La cancellazione di100 è ormai sempre più probabile. I sindacatigià in protesta e all’orizzonte le prospettive non solo delle più rosee Fonte foto: (nextquotidiano.it)La prospettiva che il pensionamento anticipato di100 (aver compiuto 62 anni e aver versato i contributi per 38 anni) venga abolito nel 2022 si fa sempre più concreta. Una decisione approvata dal Governo Conte nel 2018 che il Premier però sembra intenzionato a rivedere. Un’indiscrezione che se venisse confermata creerebbe delle disuguaglianze tra chi ha potuto beneficiarne e chi invece non può farlo. I sindacati, in particolar modo Ugl hanno puntato il dito contro il primo ministro a causa di questa sua considerazione. Alla base di questo cambiamento sembra ci sia un ...

