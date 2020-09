Dybala Juventus, ecco il nuovo ruolo scelto da Pirlo per la Joya (Di martedì 29 settembre 2020) Dybala Juventus- Dopo un lungo infortunio, Paulo Dybala si prepara a far ritorno in campo già in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. La Joya potrebbe partire dalla panchina per poi subentrare nel corso della ripresa. Quale sarà il suo nuovo ruolo? Pirlo potrebbe utilizzarlo come trequartista o come seconda punta. Dybala Juventus, trequartista nel 3-5-2? Come accennato, mister Pirlo potrebbe affidare a Dybala le chiavi della trequarti bianconera in modo da cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Leggi anche: Cessioni Juventus, Rugani dice addio: accordo a un passo Una figura che permetterebbe ai bianconeri di poter sfruttare al meglio le ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)- Dopo un lungo infortunio, Paulosi prepara a far ritorno in campo già in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Lapotrebbe partire dalla panchina per poi subentrare nel corso della ripresa. Quale sarà il suopotrebbe utilizzarlo come trequartista o come seconda punta., trequartista nel 3-5-2? Come accennato, misterpotrebbe affidare ale chiavi della trequarti bianconera in modo da cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Leggi anche: Cessioni, Rugani dice addio: accordo a un passo Una figura che permetterebbe ai bianconeri di poter sfruttare al meglio le ...

tancredipalmeri : “Io non capisco”, ep. 512. Io non capisco perché se la Juventus vince post-lockdown partite inserendo dalla panchi… - forumJuventus : Marchisio: 'La Juve è stata una seconda famiglia. Dybala da pallone d'oro'?? - GoalItalia : Dybala torna a disposizione ?????????? - Gaebaldi : L’assenza nella prima partita di campionato contro la Sampdoria e la panchina contro la Roma non hanno fermato le v… - ilbianconerocom : #Juve, #Dybala pronto a rientrare: tutte le opzioni di #Pirlo #Juventus -