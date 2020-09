Coronavirus, nel Milanese 82 nuovi casi: 48 sono nel capoluogo (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 settembre 2020 - sono 82 , di cui 48 nel capoluogo , i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in provincia di Milano . Si tratta di oltre un terzo dei 203 nuovi contagi registrati in ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 settembre 2020) Milano, 29 settembre 2020 -82 , di cui 48 nel, idiregistrati oggi in provincia di Milano . Si tratta di oltre un terzo dei 203contagi registrati in ...

