Coronavirus in Campania, i dati del 28 settembre: 286 nuovi positivi (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 28 settembre dell’unità di Crisi regionale riporta 286 nuovi positivi su 6.335 tamponi effettuati. In Campania sono 286 i casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si registrano due decessi e 59 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi salgono a 12.455 e i … Leggi su 2anews (Di martedì 29 settembre 2020)in: il bollettino di ieri 28dell’unità di Crisi regionale riporta 286su 6.335 tamponi effettuati. Insono 286 i casial Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si registrano due decessi e 59 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi salgono a 12.455 e i …

rtl1025 : ?? Nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.648 nuovi casi di #coronavirus in Italia (1.494 ieri), a fronte di 90.18… - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS, OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA ALL’APERTO Occorre ripristinare immediatamente comportamenti re… - MediasetTgcom24 : Covid, nuove restrizioni in Campania: feste limitate e stop movida #coronavirus - Profilo3Marco : RT @Corriere: In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita - tulinoanto : RT @Corriere: In Italia 1.648 casi e 24 morti. La Campania è la Regione più colpita -