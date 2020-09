Naomi? Fece una scenata Gregoraci impensabile | quella gelosa era la Venera nera?

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 settembre 2020) “Campbell? Mai stata”, parola di Elisabetta, concorrente del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, nel corso della quinta puntata del reality show, ha mostrato allala foto di Instagram in cui Flavio Briatore, abbracciato all'ex fidanzataCampbell, ha scritto: “Un'amica è venuta a trovarmi”. La conduttrice calabrese fa spallucce: “Mai statadi… eh, è la verità” e subito dopo ha raccontato un vecchio aneddoto: “Io ho litigato con lei dopo 15 giorni, è successo di tutto, poi ci siamo chiarite. Eravamo in Kenya, ero fidanzata con Flavio da nemmeno due mesi e lui mi diede il bacio di Capodanno per prima, lei si offese, andò su tutte le ...