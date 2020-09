Miglioramento delle borse europee: attesa per il discorso di Lagarde (Di lunedì 28 settembre 2020) Notizie positive che arrivano dalla Cina e il rialzo degli indici di Wall Street hanno aumentato la fiducia degli investitori. La crescita nel comparto industriale della Repubblica Popolare Cinese consente una maggiore fiducia di investimento sul mercato cinese. In rialzo il FTSE MIB di Milano grazie agli introiti provenienti dai titoli bancari. attesa per quanto riguarda il discorso di Christine Lagarde al Parlamento Europeo, in particolare da parte dei mercati internazionali. In Europa l’emergenza Coronavirus resta infatti critica. La Francia non esclude la possibilità di un nuovo lockdown in caso di un peggioramento dei contagi. Preoccupa anche la situazione della Gran Bretagna dove aumentano le misure restrittive. Sarà importante anche l’andamento dei negoziati tra Unione Europea e Regno Unito sulla ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Notizie positive che arrivano dalla Cina e il rialzo degli indici di Wall Street hanno aumentato la fiducia degli investitori. La crescita nel comparto industriale della Repubblica Popolare Cinese consente una maggiore fiducia di investimento sul mercato cinese. In rialzo il FTSE MIB di Milano grazie agli introiti provenienti dai titoli bancari.per quanto riguarda ildi Christineal Parlamento Europeo, in particolare da parte dei mercati internazionali. In Europa l’emergenza Coronavirus resta infatti critica. La Francia non esclude la possibilità di un nuovo lockdown in caso di un peggioramento dei contagi. Preoccupa anche la situazione della Gran Bretagna dove aumentano le misure restrittive. Sarà importante anche l’andamento dei negoziati tra Unione Europea e Regno Unito sulla ...

