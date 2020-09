League of Legends World Championships 2020 | novità e aggiornamenti

Leggi su esports247

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un altro giorno diofe siamo già arrivati al giorno 4 di competizione. La fase del play in group è finita oggi dopo che INTZ, squadra brasiliana, è stata la seconda ad essere eliminata dalla competizione. Per quanto riguarda il gruppo A come previsto ha come vincitore i MAD Lions e come secondo team qualificato Team LIquid. Insomma, possiamo affermare che non ci sono state sorprese. Terzo posto invece per SuperMassive dopo la sconfitta rimediata nell’ultima sfida contro Legacy Esports. Come ogni anno durante il play in stage c’è un personaggio che viene eletto come il migliore e più usato dell’annata. Quest’anno si aggiudica questo titolo Lillia, che sicuramente conoscerete se siete appassionati di ...