Hikikomori | i nuovi numeri tra Italia e Giappone

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Business Insider insieme atornano a parlare di una piaga sociale che ine altre parti del mondo colpisce i giovani. Un disagio che porta ragazzi e ragazze tra i venti e i trent’anni ad isolarsi e chiudersi per sempre nella propria stanza.che significa stare in disparte ne avevamo parlato anche noi un anno fa. Ida allora sono cambiati in peggio. Insi sono registrati milioni di casi mentre insiamo arrivati a centomila casi accertati di auto reclusione. Dalle scuole alle famiglie, arrivano ogni giorno 10 segnalazioni, richieste di aiuto per intervenire sui figli che hanno deciso di non uscire più dalla camera nemmeno per mangiare o permettere ai genitori di pulire dove ...