Zaky | parla il legale | Resta in carcere almeno fino al 7 ottobre

Ultime Notizie dalla rete : Zaky parla

Gazzetta del Sud

Patrick George Zaky resta in carcere, almeno fino al 7 ottobre . Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, senza aggiungere altri dettagli. «Rinvio al 7 ...Un weekend tutto dedicato allo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere al Cairo. Si è cominciato giovedì 24 settembre con un incontro su giustizia e diritti in Egitto, che ha concluso ...