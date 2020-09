Trump, il New York Times pubblica le sue dichiarazioni dei redditi: «Per anni non ha pagato le tasse» (Di domenica 27 settembre 2020) Il New York Times è riuscito a entrare in possesso delle dichiarazioni dei redditi del presidente: Trump ha pagato 750 dollari di tasse federali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15 anni precedenti Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) Il Newè riuscito a entrare in possesso delledeidel presidente:ha750 dollari difederali l’anno in cui divenne presidente, altri 750 l’anno dopo, e zero per 10 dei 15precedenti

Donald Trump nel 2016 avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse federali sul reddito. Lo riporta il New York Times, spiegando di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali d ...

Trump, ira Dem per nomina alla Corte: «Abuso di potere». Il 29 la sfida tv. Sondaggi, Biden avanti di 10 punti

Donald Trump vuole distruggere i diritti di milioni di americani, a partire dall'Obamacare. È durissima la reazione dei democratici per la nomina alla Corte Suprema della ...

Donald Trump nel 2016 avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse federali sul reddito. Lo riporta il New York Times, spiegando di essere venuto in possesso di alcuni dati delle dichiarazioni fiscali d ...