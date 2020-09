Suarez | il compito dello scandalo Il trasferimento a Torino | il cocomero | cosa gli hanno chiesto

(Di domenica 27 settembre 2020) Nell’inchiesta sull’“esame farsa” dic’è un terzo indagato per corruzione. Si tratta del professor Lorenzo Rocca, membro della commissione dell’Università per Stranieri di Perugia che, il 17 settembre scorso, ha valutato sufficiente la conoscenza della lingua italiana dell’attaccante uruguaiano ex Barcellona. Finora si sapeva che i presunti corrotti erano due: la Rettrice Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri. E invece sarebbe proprio Rocca che al telefono raccomanda alla professoressa Spina: “Fagli scegliere queste due immagini. Gli ha fatto la simulazione dell’esame – prosegue – e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà all’esame”. Da qui, secondo quanto emerso dalle indagini, l’invio al giocatore uruguaiano del pdf con il ...

TORINO - Le prove. Le prove non tanto del fatto che l'esame sostenuto da Luis Suarez presso l'Università per stranieri di Perugia sia stato taroccato, concordato, contraffatto. Quelle, tutto sommato, ...