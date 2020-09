Marina La Rosa ferocemente attaccata su Instagram | «Invecchiata veramente male!»

Leggi su urbanpost

(Di domenica 27 settembre 2020)La: feroci attacchi contro la bella messinese ex gieffina nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La fascinosaè protagonista di un video social insieme al caro amico cantante Luca Vismara che ha fatto scatenare gli haters.Lamusa ispiratrice e cantante L’esperienza in Honduras come naufraghi, li ha uniti profondamente. L’aver condiviso una esperienza così forte, ha permesso a entrambi di scoprirsi affini e grandi amici. Così quel legame, a due anni dalla partecipazione al reality Mediaset, li ha resi inseparabili. Ecco perché l’ex cantante di ‘Amici’ ha pensato di realizzare conun brano che porta il suo nome. Vismara ha deciso di scrivere una ...