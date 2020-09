GP Catalogna gara Moto2 | Marini piega Lowes

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 settembre 2020) Lucavince ladel GP didella. E’ il quarto successo stagionale per il “Maro”, il quale ha battuto Samin un duello lungo una corsa intera. Con questo risultato, il portacolori VR46 allunga decisamente in campionato, portando a 20 punti il vantaggio su Enea Bastianini. Il “Bestia” finisce in sesta posizione in questa, perdendo altro terreno dal capoclassifica. In terza posizione c’è Fabio Di Giannantonio, che da un deciso colpo alla crisi che lo ha afflitto fin dall’inizio dell’anno. E si prende la soddisfazione di battere il compagno di squadra Jorge Navarro, quarto e autore di un bel duello con Joe Roberts. Ottava posizione per Marco Bezzecchi, il quale ha perso la top five per un ...