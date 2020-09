Allerta Meteo Veneto | stato di attenzione per rovesci e temporali su costa e pianura

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 27 settembre 2020) La Protezione Civile delha diramato un’che prevede lodi(codice giallo) per criticità idrogeologica sulla rete idraulica secondaria per il bacino idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Basso Adige, nelle province di Rovigo e Verona. Tra il pomeriggio e il mattino di domani è previsto tempo instabile e perturbato con precipitazioni, specie sulle zone centro-orientali, abbondanti su, in particolare quella sudorientale, anche con. Venti tesi/forti sono previsti sullae lalimitrofa, inizialmente da Nordest e poi in rotazione da Nord nella notte e da Ovest nel primo mattino.L'articolo ...