Juventus, per l’attacco rimane caldo il nome di Kean (Di sabato 26 settembre 2020) La Juventus continua a puntare su Moise Kean per rinforzare il proprio attacco in vista della nuova stagione La Juventus continua a tenere in considerazione il profilo di Moise Kean, attualmente in forza all’Everton, per completare il reparto offensivo per la stagione 2020/2021. La dirigenza bianconera vuole tuttavia sfoltire la rosa prima di concludere l’operazione con l’Everton per l’acquisto dell’attaccante. Dopo le cessioni la Juventus punterà quindi al ritorno di Moise Kean che ha già vestito la maglia bianconera nelle stagioni 2016/2017 e 2018/2019. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Lacontinua a puntare su Moiseper rinforzare il proprio attacco in vista della nuova stagione Lacontinua a tenere in considerazione il profilo di Moise, attualmente in forza all’Everton, per completare il reparto offensivo per la stagione 2020/2021. La dirigenza bianconera vuole tuttavia sfoltire la rosa prima di concludere l’operazione con l’Everton per l’acquisto dell’attaccante. Dopo le cessioni lapunterà quindi al ritorno di Moiseche ha già vestito la maglia bianconera nelle stagioni 2016/2017 e 2018/2019. Leggi su Calcionews24.com

