VIDEO | Honduras | contro caldo e covid il caffè ha un alleato | le Ong

Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA – “Dietro ogni tazzina di caffe’, che noi italiani siamo cosi’ veloci a bere, c’e’ un lavoro enorme, spesso ignorato. Quello prodotto in Honduras – dove le coltivazioni sono per lo piu’ a conduzione familiare – e’ 100% arabica, acido e saporito. Il processo puo’ essere ‘lavato’, ‘naturale’ o ‘mielato’. Il sapore varia a seconda di come il caffe’ viene raccolto, tostato e fermentato. La raccolta si fa chicco per chicco, perche’ il raccoglitore deve valutare il grado di maturazione se vuole dare al proprio caffe’ un certo sapore: e’ bene sapere queste cose per un consumo di qualita’”. Con l’agenzia Dire parla Luisa Marchionni, coordinatrice per Acra in Honduras del progetto ‘Cafe’ y caffe’‘.