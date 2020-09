Torre annunziata | sgominato il nuovo clan

Torrechannelit : Torre Annunziata – In corso operazioni anti camorra, scacco al “Quarto Sistema”: 12 arresti - mattinodinapoli : Torre Annunziata, nuovo clan emergente in corso 12 arresti della Dda - bassairpinia : Torre Annunziata: operazione Anticamorra. Carabinieri e Polizia arrestano 12 persone. Duro colpo inferto al “Quarto… - mattinodinapoli : Camorra, 12 arresti a Torre Annunziata: sgominato il quarto sistema -

Ultime Notizie dalla rete : Torre annunziata

Lo Strillone

Camorra. E’ in corso, dalle prime ore di questa mattina, una operazione condotta da personale della Squadra Mobile, dai Carabinieri del Comando Provinciale ...Bombe e stese per il controllo dello spaccio in città. È in corso una operazione condotta da personale della Squadra Mobile, dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, dagli agenti del commiss ...