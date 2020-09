Sono 400 le scuole italiane già colpite dal Covid: 75 sono state chiuse (Di venerdì 25 settembre 2020) Per il 76% i casi positivi nelle scuole riguardano studenti e per il 13% insegnanti. sono piu’ di 400 le scuole gia’ colpite da almeno un caso di Coronavirus e 75 sono state chiuse. Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. Sul podio per scuole colpite ci sono la Lombardia , l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I casi positivi nel 76% dei casi sono studenti, nel 13% docenti, il resto e’ l’altro personale. In tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi. I dati del Sole arrivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Per il 76% i casi positivi nelleriguardano studenti e per il 13% insegnanti.piu’ di 400 legia’da almeno un caso di Coronavirus e 75. Il dato lo riporta il quotidiano il Sole 24 ore. Sul podio percila Lombardia , l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio. I casi positivi nel 76% dei casistudenti, nel 13% docenti, il resto e’ l’altro personale. In tutto in Italia ci8mila istituti per 30mila plessi. I dati del Sole arrivano da un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno ...

