Riccardo Genghini risponde | “Come si fanno a cedere le quote di una società?”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Argomento: Gentile Notaio, ho deciso diledelle srl di cui facevo parte. Cosa devo fare? Premessa: l’atto di cessione quota di per sé un atto “semplice” dal punto di vista notarile, nel senso che l’istruttoria della pratica mediamente non è particolarmente lunga o complessa, a differenza di quanto accade per gli atti di compravendita immobiliare. L’intervento del Notaio si colloca nell’ultima parte delle trattative che talvolta, specie quando vi sono società straniere, possono trascinarsi per lungo tempo e si svolgono prevalentemente con l’assistenza di studi legali e tributari e quindi al di fuori dei nostri studi. Nulla esclude però che il Notaio intervenga anche in fase di trattativa preliminare e al riguardo può essere sicuramente di ausilio alla ...