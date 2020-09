Luvinate alluvione | maltempo nel Varesotto | ritrovato corpo di un disperso nel torrente

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 25 settembre 2020)nel, è esondato il Tinella. Situazione difficile a, dove l’uscita dagli argini del, nel corso della serata di ieri, giovedì 24 settembre, ha portato all’allagamento di alcune strade principali come via San Vito, via Postale vecchia e la stessa Provinciale. Diverse abitazioni sono rimaste senza corrente per un blackout provocato proprio dall’esondazione (parliamo di circa 400 utenze). A scopo precauzionale sono state fatte evacuare sette famiglie. Oggi le scuole rimarranno chiuse. Intervenuti sul posto tempestivamente diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Una situazione allarmante, come provano le immagini ricondivise sui social dai cittadini, che giurano di non aver visto mai niente di simile. leggi anche l’articolo ...