Ligue 1, il Lilla è primo anche senza Osimhen: Nantes ko (Di venerdì 25 settembre 2020) Lilla, FRANCIA, - Il Lilla infila il quinto risultato utile consecutivo e vince la sua terza partita in questo avvio di campionato contro il Nantes . Finisce 2-0 per la squadra di Galtier che, almeno ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020), FRANCIA, - Ilinfila il quinto risultato utile consecutivo e vince la sua terza partita in questo avvio di campionato contro il. Finisce 2-0 per la squadra di Galtier che, almeno ...

CorSport : #Ligue1, il #Lilla è primo anche senza #Osimhen: #Nantes ko ? ?? - zazoomblog : Ligue 1 il Lilla vince e vola in testa - #Ligue #Lilla #vince #testa - sportli26181512 : Lilla-Nantes 2-0: Nel match valevole per la quinta giornata della Ligue 1, la sfida tra Lilla e Nantes finisce 2-0… - sportli26181512 : #Ligue1, vince il Lilla dell'ex Osimhen: Nantes ko: L'autogol di Pallois e il primo centro in Francia di Burak Yilm… - sportli26181512 : Lilla-Metz 1-0: Una rete di Luiz Araújo negli ultimi minuti della partita (88° minuto), segnata su assist di Bradar… -