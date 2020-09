Gabriel Garko | le reazioni di Marco Carta e Vladimir Luxuria al coming out

Leggi su blogo

(Di sabato 26 settembre 2020) Il popolo del web ha commentato ilout didurante la quarta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 25 settembre 2020, in prima serata su Canale 5.faout: 'Voglio riportare in vita Dario' (video) 26 settembre 2020 00:28.