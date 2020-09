Dzeko ci risiamo | il bosniaco accostato al Barcellona e lui mette like FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ilnelle scorse ore ha salutato Luis Suarez, passato ufficialmente all’Atletico Madrid. Per sostituire l’uruguaiano, secondo Transfermarkt, i blaugrana pensano a Edin. Dopo essere stato al centro di insistenti voci di mercato che volevano ilormai prossimo al trasferimento alla Juventus, dunque, ci sarebbe una nuova pretendente per l’attaccante della Roma. Ma forse un fondo di verità c’è visto cheha messoal post. Un gesto che non è passato inosservato ai tifosi romanisti e ai social in generale. In basso le. Roma, un mese di inibizione per Fienga e venti giorni per Manara: i motiviL'articoloci, il...