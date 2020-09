Coronavirus, nuova ordinanza di Jole Santelli: in Calabria obbligo di mascherine anche all’aperto (Di venerdì 25 settembre 2020) Per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19, la nuova ordinanza del presidente della Regione Jole Santelli istituisce l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Si tratta dell’ordinanza n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra l’altro: l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19, ladel presidente della Regioneistituisce l’di utilizzo della mascherinaall’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l’uso del dispositivo di protezione. Si tratta dell’n. 68 la quale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020, prevede tra l’altro: l’, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e ...

