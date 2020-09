Calciomercato Juventus, sale Correa: colpo giusto per Pirlo? (Di venerdì 25 settembre 2020) Joaquin Correa nel mirino del Calciomercato della Juventus. Questa l’indiscrezione all’interno delle ultime notizie di questa mattina riguardanti il mercato bianconero, che si arricchisce così di un nuovo nome per il reparto offensivo dei campioni d’Italia del futuro. Al fianco dei vari Moise Kean e Fernando Llorente ecco spuntare anche El Tucu, talento che alla Lazio, sotto la sapiente guida di Simone Inzaghi, è cresciuto esponenzialmente indossando vesti inedite per quella che era stata fino a quel momento al sua carriera. Dopo l’esplosione all’Estudiantes, infatti, il giocatore ha vissuto il trasferimento alla Sampdoria in cerca di fortune, anche se l’ambientamento con il calcio italiano non è stato così semplice. Dopodiché la tappa a Siviglia, dove ha potuto ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Joaquinnel mirino deldella. Questa l’indiscrezione all’interno delle ultime notizie di questa mattina riguardanti il mercato bianconero, che si arricchisce così di un nuovo nome per il reparto offensivo dei campioni d’Italia del futuro. Al fianco dei vari Moise Kean e Fernando Llorente ecco spuntare anche El Tucu, talento che alla Lazio, sotto la sapiente guida di Simone Inzaghi, è cresciuto esponenzialmente indossando vesti inedite per quella che era stata fino a quel momento al sua carriera. Dopo l’esplosione all’Estudiantes, infatti, il giocatore ha vissuto il trasferimento alla Sampdoria in cerca di fortune, anche se l’ambientamento con il calcio italiano non è stato così semplice. Dopodiché la tappa a Siviglia, dove ha potuto ...

