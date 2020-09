“Primo Piano” – Brachino intervista il leader di Azione Calenda (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella settima puntata della nuova rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, Claudio Brachino intervista il leader di Azione, Carlo Calenda. abr/mrv/red “Primo Piano” – Brachino intervista il leader di Azione Calenda su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella settima puntata della nuova rubrica dell’Italpress “Primo Piano”, Claudioildi, Carlo. abr/mrv/red “Primo Piano” –ildisu Il Corriere della Città.

sbonaccini : Vaccino antinfluenzale, in Emilia-Romagna si parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre Anche per semplificare di… - LaStampa : La giurista Nasrin Sotoudeh è in sciopero della fame da quasi due mesi. È stata condannata a 33 anni e 148 frustate… - FcInterNewsit : FcIN - Candreva pronto a dire sì alla Samp: ballano 500mila euro tra Inter e Ferrero. Ranocchia ancora indeciso - ItalicaTestudo : RT @IlPrimatoN: Li-Meng Yan: 'Sul coronavirus nessuno sta dicendo la verità. L'Oms collabora con il Partito comunista cinese' https://t.co… - ruisseau : RT @IlPrimatoN: Li-Meng Yan: 'Sul coronavirus nessuno sta dicendo la verità. L'Oms collabora con il Partito comunista cinese' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : “Primo Piano” “prima i nostri†'[0] Verbania Notizie