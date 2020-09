Auto elettriche - Motori | batterie | ricarica | ecco cosa cè da sapere

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ne parlano tutti e le loro vendite sono in forte crescita, nonostante lemergenza coronavirus. Per molti, lerappresentano il futuro, sebbene siano ancora lontane dalla diffusione delle tradizionali vetture a motore termico: in Italia, per esempio, hanno rappresentato l1,6% del mercato nei primi otto mesi del 2020, ma con un incremento del 108,3% rispetto allo stesso periodo del 2019 (dati Unrae). Nei prossimi paragrafi ripercorreremo un po di storia delle emissioni zero, spiegheremo come sono fatte e le caratteristiche delle loro, oltre alle modalità di, ai connettori e ai prezzi.Nata nellOttocento. Sembra unidea recente, eppure quella dellelettrica è una storia decisamente lunga. Basti pensare che tra le vetture che hanno finora fatto parte della ...