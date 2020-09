AresGate, Marco Bellavia: “Finti flirt per coprire vip gay, andranno in galera persone” (Di giovedì 24 settembre 2020) L’AresGate prosegue. Dopo Lorenzo Crespi e Francesco Testi, parla pure Marco Bellavia. Celebre conduttore della TV dei ragazzi ed ex storico fidanzato di Paola Barale. AresGate, Marco Bellavia: “Relazioni finte per coprire l’omosessualità” Lorenzo Crespi ha ragione da vendere. Conosce bene quegli ambienti come li conosco io da 30 anni… ne vedremo delle belle QUESTO... L'articolo AresGate, Marco Bellavia: “Finti flirt per coprire vip gay, andranno in galera persone” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 24 settembre 2020) L’prosegue. Dopo Lorenzo Crespi e Francesco Testi, parla pure. Celebre conduttore della TV dei ragazzi ed ex storico fidanzato di Paola Barale.: “Relazioni finte perl’omosessualità” Lorenzo Crespi ha ragione da vendere. Conosce bene quegli ambienti come li conosco io da 30 anni… ne vedremo delle belle QUESTO... L'articolo: “Fintipervip gay,inpersone” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lorenzo Crespi ha ragione da vendere. Conosce bene quegli ambienti come li conosco io da 30 anni… ne vedremo delle belle QUESTO È CERTO Altro che #Caltagirone. Qui andranno in galera persone davvero… ...

AresGate, Gabriel Garko gay? Marco Bellavia: “Storie inventate per coprire”

Il Vaso di Pandora è stato scoperchiato e il caso AresGate è scoppiato dopo le rivelazioni al GF Vip di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra e molti personaggi famosi stanno iniziando a dire la propria ...

