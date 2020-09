“Aprilia Film Festival” un grande successo annunciato. La soddisfazione del patron Federico Paolini (Di giovedì 24 settembre 2020) Era un grande successo annunciato quello riscosso dall’Aprilia Film Festival e il suo patron, Federico Paolini, non ha smentito le aspettative. Infatti, l’evento internazionale, tenutosi nei locali dell’Ex Acqua Claudia lo scorso fine settimana, ha attirato una grande quantità di pubblico che ha acclarato ancora una volta la bellezza del cinema e di quanti vi lavorano. A questa seconda edizione i vincitori sono stati i Film: “In zona Cesarini” come miglior cortometraggio; “Black lead” come miglior cortometraggio d’animazione; “Partenopea” come miglior documentario; “All the time in the world” miglior regia; Claudia Cervelli del corto “Silenzi” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Era unquello riscosso dall’ApriliaFestival e il suo, non ha smentito le aspettative. Infatti, l’evento internazionale, tenutosi nei locali dell’Ex Acqua Claudia lo scorso fine settimana, ha attirato unaquantità di pubblico che ha acclarato ancora una volta la bellezza del cinema e di quanti vi lavorano. A questa seconda edizione i vincitori sono stati i: “In zona Cesarini” come miglior cortometraggio; “Black lead” come miglior cortometraggio d’animazione; “Partenopea” come miglior documentario; “All the time in the world” miglior regia; Claudia Cervelli del corto “Silenzi” ...

