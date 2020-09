CdM - Milik, non solo Tottenham: in Premier spunta il Newcastle, la Roma resta alla finestra (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore è emerso il nome del Tottenham per il futuro di Arek Milik, visto il defilarsi della Roma per la corsa all'attaccante polacco. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore è emerso il nome delper il futuro di Arek, visto il defilarsi dellaper la corsa all'attaccante polacco.

