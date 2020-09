Destri è il nuovo singolo di Gazzelle dopo le affissioni misteriose a Roma e Milano (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo singolo di Gazzelle è Destri, un brano svelato dopo una curiosa campagna di guerrilla marketing comparsa a Roma e Milano. Nelle due città, infatti, erano comparsi dei manifesti con la scritta “Non è colpa mia” su sfondo bianco con caratteri neri, senza altri riferimenti né una data. Le ipotesi più bizzarre non sono mancate, dal mea culpa dei rispettivi sindaci all’atto di dolore di un innamorato colpevole di aver distrutto una relazione. La risposta è arrivata dallo stesso cantautore Romano, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, che nell’ultimo post su Instagram si è mostrato di fronte a quei manifesti misteriosi e con la didascalia che annuncia l’uscita del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Ildi, un brano svelatouna curiosa campagna di guerrilla marketing comparsa a. Nelle due città, infatti, erano comparsi dei manifesti con la scritta “Non è colpa mia” su sfondo bianco con caratteri neri, senza altri riferimenti né una data. Le ipotesi più bizzarre non sono mancate, dal mea culpa dei rispettivi sindaci all’atto di dolore di un innamorato colpevole di aver distrutto una relazione. La risposta è arrivata dallo stesso cantautoreno, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, che nell’ultimo post su Instagram si è mostrato di fronte a quei manifesti misteriosi e con la didascalia che annuncia l’uscita del ...

