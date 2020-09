Medio Oriente, Trump ha fatto meglio di Obama: ecco perché (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sarà l’accordo del secolo, non risolverà tutti i problemi del Medio Oriente (anzi) ma gli Accordi di Abramo firmati a Washington il 15 settembre 2020 e negoziati dagli Stati Uniti tra Israele e i due Stati del Golfo rappresentano comunque un netto passo avanti rispetto alla caotica amministrazione Obama. Il Premio Nobel per la Pace, … Medio Oriente, Trump ha fatto meglio di Obama: ecco perché InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 settembre 2020) Non sarà l’accordo del secolo, non risolverà tutti i problemi del(anzi) ma gli Accordi di Abramo firmati a Washington il 15 settembre 2020 e negoziati dagli Stati Uniti tra Israele e i due Stati del Golfo rappresentano comunque un netto passo avanti rispetto alla caotica amministrazione. Il Premio Nobel per la Pace, …hadiperché InsideOver.

matteosalvinimi : Questo storico accordo per la pace in Medio Oriente è una splendida notizia. Oggi a Washington con il presidente… - matteorenzi : L’accordo tra Israele Emirati Arabi Uniti e Bahrein è un passo in avanti enorme per il Medio Oriente. Capisco che l… - AnnalisaChirico : L’accordo firmato con Bahrein, dopo quello con Emirati arabi, segna inizio di una nuova normalità per Israele come… - cristianobosco : A #omnibusla7 si parla di Medio Oriente e del patto tra Israele e Paesi arabi. Finalmente: brava @La7tv. Bisogna as… - diTerralba : RT @CornwallGdns: Complimenti al titolista: 'Trump impone la pax americana in Medio Oriente'. Detto così pare un crimine di guerra. Sono an… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente Cosa si muove tra Medio Oriente e Mediterraneo ISPIonline Libia: la Russia sottolinea la necessità di rafforzare la tregua in Libia

Mosca, 21 set 08:23 - (Agenzia Nova) - Il viceministro degli Esteri della Russia e inviato speciale del Cremlino in Medio Oriente e Africa, Mikhail Bogdanov, ha sottolineato la necessità di rafforzare ...

orsi & tori

Caro Paolo, pensi che in un'America e in un mondo come quello attuale, saresti potuto diventare Mr. Globalization, com'è il titolo del tuo libro appena uscito?Paolo Fresco, ex vice chairman e quindi u ...

I 4 anni della presidenza Trump -divisioni e autoritarismo

La presidenza Trump sta giungendo alla fine. Il 3 novembre scopriremo se sarà eletto di nuovo per un secondo mandato. Tuttavia, possiamo sicuramente dire che questi 4 anni di presidenza Trump sono sta ...

