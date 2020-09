Fausto Leali squalificato al GF Vip: lacrime e dispiacere per il cantante (Di lunedì 21 settembre 2020) Fausto Leali è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato questa puntata annunciando che il televoto, che vedeva il cantante contro Massimiliano Morra, è stato annullato. Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare Fausto. Scendendo nel dettaglio, questa settimana Leali … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 21 settembre 2020)è statodal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha iniziato questa puntata annunciando che il televoto, che vedeva ilcontro Massimiliano Morra, è stato annullato. Una volta essersi collegato con la Casa, il conduttore ha mandato in onda il video che va a incriminare. Scendendo nel dettaglio, questa settimana… L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - HuffPostItalia : Non si può far finta di niente se Fausto Leali dice 'negro' in Tv - icarvsplume : RT @realrosydc: Io ancora ferma alla reazione di Signorini nei confronti di Francesca. Tutta la sera a ricordarci quanto, nonostante avesse… - Clalblanca : RT @ranalli007: Fausto Leali trattato con i guanti bianchi ma Franceska zittita e umiliata?! Alfonso ?? #GFvip -